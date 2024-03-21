 Aynur Aydın ameliyat oldu

Bir süredir göz kapağındaki şişlikten rahatsızlık duyan Aynur Aydın,

önceki gün ameliyat oldu.

Sağlık durumunun iyi olduğumu söyleyen şarkıcı, “Çok şülür geçti gitti” dedi.

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