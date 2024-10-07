Aydan Şener, 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kitabı “Kadına Dair” için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener’in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi. Kadına Dair adlı ilk kitabının çıkış hikayesinden söz eden sanatçı, “Bir kitap yazma projeniz daha olur mu?” sorusu üzerine “Daha önce benim yazdığım hikayeler senaryolaştırıldı ve oynandı. Bir roman yazmayı düşünebilirim bu sefer, neden olmasın?” yanıtını verdi.



Günümüz dizileri hakkında görüşleri sorulan Şener, “Hepsini seyredemiyorum tabi ama son zamanlarda Deha’yı izliyorum. Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Uğur Polat’ı beğeniyorum. Günümüz dizilerinin çoğu bizim eski film ve dizilerin ya da Yeşilçam'ın farklı uyarlamaları. Süreleri çok uzun dolayısıyla da çalışma şartları da zor. Haz etmediğim şey ise günümüz dizilerinde çok fazla bağırış çağırış olması. Üç Kız Kardeş’te oynarken genç oyunculara ‘Neden bu kadar bağırıyorsunuz?’ diye sordum, ‘Yönetmen böyle istiyor’ dediler. Çetelerin, silahların, mafyaların olduğu dizileri sevmiyorum. İyi örnek değiller. Şiddetin bu kadar artmasında bence bu tarz dizi filmler de rol oynuyor.” diyerek görüşlerini paylaştı.



Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi ihmal etmeyen Aydan Şener, “Burada kadına dair her şeyi konuşuyoruz ama maalesef kadına dair şeylerden biri de var olma mücadelesi oldu. Tüm bu olanları lanetliyorum. Bu ülkede ne oluyorsa kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Caydırıcı cezaların verilmesini ve yasaların uygulanmasını istiyoruz.” dedi. Söyleşisinin ardından hayranları için kitaplarını imzalayan oyuncu, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi. Aydan Şener’in imza günleri, yakın zamanda açıklanacak takvimle Türkiye’nin birçok ilinde devam edecek.

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