 Aydan Şener'den estetik itirafı!

Yıllara meydan okuyan Aydan Şener, sevilen dizi Sandık Kokusu’nun 6 bölümüne sanatçı Feryal Aksoy rolüyle katıldı. 61 yaşındaki Şener’i ekranda gören herkes ‘adeta zamanı durdurmuş’ dedi. Yazdığı ‘Kadına Dair’ isimli kitabıyla hemcinslerine güç veren Şener, NEFES’ten Hande Zeyrek'e konuştu.

- Zamanı nasıl durdurdunuz?

Belki biraz genetik avantajlarım da etkili olabilir. Hiçbir zaman sporu sevemedim. Yine de haftada iki-üç gün 15-20 dakikalık yürüyüşler yapmaya özen gösteriyorum. Beslenmeme de çok dikkat ederim. Günde 1,5 öğün besleniyorum, asla üç öğün yemiyorum. Kilomu korumaya özen gösteririm. Cilt bakımıma dikkat ederim ve bol sebze tüketirim. Ayrıca makyajımı temizlemeden asla uyumam.

- Estetiğe bakışınız nedir?

Ben hep “Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın” diye düşünüyorum. Ama çok genç yaşta yüzle gözle oynanmaya başlanmasını doğru bulmuyorum. Karakteristik yüz hatlarının değiştirilmesinden de yana değilim ama tabii ki belli bir yaştan sonra ufak tefek müdahaleler yaptırılabilir. Yüzümde estetik ameliyat yok ama hiçbir zaman estetiğe karşı biri olmadım. Bana kalırsa önemli olan, kişinin kendini aynada nasıl iyi hissettiği.

- Yıl 2024 hala yaşam hakkı çığlığı devam ediyor...

Elbette en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için hâlâ mücadele etmemiz çok acı. Sona ermesi için caydırıcı cezaların verilmesi ve yasaların kadınları koruması gerekiyor. ‘Kadına Dair’ isimli kitabımda da kadınların çok güçlü olduğunu vurgulamaya çalıştım. Kadınların ayakta durmak için bir erkeğe ihtiyaç duymaları fikri, genç kızlığımdan beri bana saçma gelmiştir. Hiçbir zaman bir erkeğin gücüyle, kariyeriyle, parasıyla var olmaya çalışan kadınlardan olmadım, bunu seçen kadınları da hep şaşkınlıkla karşılamışımdır.

Çalıkuşlarına ihtiyacımız bitmez

Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün başucu kitabı olan Çalıkuşu romanından uyarlanan ve 1986’daki Çalıkuşu dizisindeki Feride rolü hâlâ çok sevilen Aydan Şener “Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Atamla çok uzaktan, minicik bile olsa böyle bir bağımın olması beni çok mutlu ediyor. Ülkemizin fedakâr Çalıkuşları’na ihtiyacı hiç bitmiyor” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.