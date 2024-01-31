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Ayça Varlıer özel davette sahne aldı

Ayça Varlıer özel davette sahne aldı... İşte detaylar...

Ayça Varlıer özel davette sahne aldı

Ayça Varlıer Newyork'ta Türk Konsolosluğunda özel bir davette sahne aldı. Orkestra eşliğinde Türkçe ve İngilizce şarkılar söyleyen Varlıer, iki saate yakın sahnede kaldı.

 Ayça Varlıer özel davette sahne aldı

Hem şarkı söyleyen hem de dans eden güzel sanatçı, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu şarkıları yanı sıra sevdiği Türkçe, İngilizce ve Fransızca'da söyleyerek, doyumsuz bir müzikal ziyafet sundu.

 Ayça Varlıer özel davette sahne aldı


300 kişilik özel bir davetli grubuna şarkılar söyleyen Varlıer, Şubat ayında Türkiye'ye dönerek dizi, sinema, müzikal ve konser çalışmaları için kolları sıvayacak. Genç sanatçı hakkında en son Ajda Pekkan'ın hayatını oynayacak haberleri uzunca bir süre gündem yaratmıştı.

 

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