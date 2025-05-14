 Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

Ayça Ayşin Turan, yeni dizisi Rüzgarlı Pazar'da canlandıracağı görme engelli Nimet karakterine hazırlanırken İstanbul’daki Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla geçirdiği zamanın kendisi için çok etkileyici olduğunu dile getiren oyuncu,

onların hayata karşı güçlü duruşlarından derinden etkilendiğini söyledi.

Hazırlık sürecinde evinde de karanlık ortamda zaman geçiren Turan,

ayrıca Karanlıkta Diyalog deneyimine birçok kez katıldı.

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