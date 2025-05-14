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Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık. İşte detaylar...

Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

Ayça Ayşin Turan, yeni dizisi Rüzgarlı Pazar'da canlandıracağı görme engelli Nimet karakterine hazırlanırken İstanbul’daki Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

 Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

Çocuklarla geçirdiği zamanın kendisi için çok etkileyici olduğunu dile getiren oyuncu,

 Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

onların hayata karşı güçlü duruşlarından derinden etkilendiğini söyledi.

 Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

Hazırlık sürecinde evinde de karanlık ortamda zaman geçiren Turan,

 Ayça Ayşin Turan'dan görme engelli karaktere özel hazırlık

ayrıca Karanlıkta Diyalog deneyimine birçok kez katıldı.

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