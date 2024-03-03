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Avustralyalı fenomenlerin Kapalıçarşı çıkarması

Mücevher İhracatçıları Birliği Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak Avustralya’dan gelen fenomenleri Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı’da ağırladı.

Avustralyalı fenomenlerin Kapalıçarşı çıkarması

Sektörün uluslararası alanda tanıtılmasına önem ve öncelik veren Mücevher İhracatçıları Birliği, Avustralya’nın ünlülerine Kapalıçarşı turu yaptırdı.

Avustralyalı fenomenlerin Kapalıçarşı çıkarması

Gezilerine Nuruosmaniye’den başlayan 16 Avustralyalı fenomen Sevan Bıçakçı’nın eşsiz tasarımlarını yakından inceleyerek kıymetli tasarımlardan bazılarını deneyimlediler.

Avustralyalı fenomenlerin Kapalıçarşı çıkarması

Kapalıçarşı’da esnaf ziyareti yapan misafirler çarşıya hayran kaldı.

Avustralyalı fenomenlerin Kapalıçarşı çıkarması

Fenomenler tarihi yerlerde bol bol fotoğraf çekerek Türk kültürünün ve Türk mücevherinin tanıtımına katkıda bulundular.

Avustralyalı fenomenlerin Kapalıçarşı çıkarması

 

 

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