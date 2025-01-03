Avon’un Ultra Ruj serisi yenilendi 

Kadınların güzellik alanındaki önceliklerini dinleyen Avon, dünya çapında 3000 kadına** yaptığı ankette kadınların dudak makyajındaki beklentilerini inceledi. Ankette elde ettiği sonuca göre kadınlar, ruju uyguladıktan sonra dudaklarında yakaladıkları rengin, rujun rengiyle aynı canlılıkta olmasını arzu ediyor. Yaptığı araştırmalar ve elde edilen geri bildirimler doğrultusunda ürünlerini sürekli olarak geliştiren Avon, Ultra Ruj serisini bu doğrultuda yeniledi. Ultra Ruj serisi %25 daha fazla pigmentli*** formülüyle dudaklarda daha yoğun ve canlı bir renk deneyimi vadediyor.

Ultra Yoğun – Ultra Canlı – Ultra Konforlu

%25 daha fazla pigment*** ve HD Pigment Teknolojisi’yle zenginleştirilen Ultra Mat ve Kremsi Rujlar, tüm cilt tonlarında, tek sürüşte daha yoğun renk veriyor. Rujun rengiyle, uygulandığında dudakta elde edilen renk, aynı canlılıkta oluyor. Susam Yağı, Avokado Yağı ve E Vitamini ile zenginleştirilen içeriği sayesinde, sadece yoğun renklerle kalmıyor; aynı zamanda dudaklarınıza konforlu bir dokunuş katıyor.

Dudaklarınızda hayat bulan renkler

Ultra Ruj serisi, 50 renk seçeneğiyle her zevke ve makyaja uygun bir alternatif sunuyor. Mat, kremsi ve pırıltılı olmak üzere üç farklı bitişe sahip bu rujlar, 20 mat, 20 kremsi, 10 pırıltılı renk seçeneği ile dudaklarınıza aradığınız şıklığı ve çarpıcılığı sunuyor.

Dudak makyajınızı dudak kalemleri ile tamamlayın

Yeni Ultra Colour Dudak Kalemi ile dudak makyajınızı belirginleştirin. E Vitamini içeren formülü sayesinde kremsi bir dokuya sahip olan dudak kalemi kolay ve pürüzsüz uygulama sağlıyor. 10 farklı renk seçeneğiyle makyajı tamamlayarak dudaklarda belirgin ve hacimli bir görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor.

*Ultra Mat ve Kremsi Rujların önceki formülleriyle kıyaslandığında %25 daha pigmentli.

**2020’de 3000 katılımcıyla yapılan küresel bir Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

***Ultra Mat ve Ultra Kremsi Rujların önceki formülleriyle karşılaştırıldığında.

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