Avon’dan göz alıcı, rengarenk dudaklar

Gücünü kucaklayan, özgüvenini arttıran ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunan kadınların güzellik markası Avon, gülümsemeyi seven ve her daim bakımlı olmak isteyen kadınlar için birbirinden özel ruj seçenekleri sunuyor.

HAYALİNİZDEKİ DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ PARLAKLIK İÇİN AVON DUDAK BAKIM YAĞI

Avon’un en sevilen ürünlerinden olan Dudak Bakım Yağı; jojoba, avokado ve Hindistan cevizi yağı içeren formülüyle dudakları yoğun bir şekilde beslerken, dudaklarda yapış yapış bir his bırakmıyor ve her kadının hayalindeki doğal görünümlü parlaklığı sağlıyor. SPF12 ile güneşten koruma sağlayan bakım yağını ister rujunuzun üstüne isterseniz tek başına kullanabilirsiniz.

Avon Dudak Bakım Yağı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 119,99 TL

Ultra Colour Ruj Serisi ile Ultra Konfor, Ultra Çeşitlilik

Günlük ışıltıdan parlak ve cesur renklere, pırıltılı, kremsi ve mat tonda ultra zengin renklerden oluşan ruj serisi, E vitamini, avokado ve susam yağı içeriyor.

Nemlendirici formülleri ile Ultra Kremsi Ruj, Ultra Pırıltılı Ruj ve Ultra Mat Ruj konforlu bir kullanım sunuyor. İçeriğindeki SPF15 ile güneşten koruma sağlayan ve geniş renk seçenekleri sunan ultra ailesi yazın favori rujlarınız arasında olmaya aday.

Ultra Kremsi Ruj Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 129,99 TL

Ultra Pırıltılı Ruj Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 169,99 TL.

Ultra Mat Ruj Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 149,99 TL.

Makyaj ve Bakımı birleştiren Hydramatic Ruj Serisi

Avon’un ortası nemlendirici hyalüronik asit dolgulu ‘Hydramatic Ruj’ları dudaklara bakım yaparken aynı zamanda koruyor.

Hydramatic Işıltılı ve Hydramatic Mat Ruj içeriğindeki %50’den fazla nemlendirici ve cilt koruyucu bileşenlerle dudaklarda anında nemlenmiş, dolgun, pürüzsüz görünüm ve uzun süren nemlendirme etkisi sağlıyor.* ‘Hydramatic Işıltılı Ruj’ 15 farklı zengin rengiyle ışıltılı parlaklık sağlarken, ‘Hydramatic Mat Ruj’un 15 rengiyle dudaklarınız yumuşak-mat bitiş görünümüne kavuşuyor. Cildinizde kurumayı önlemek için nem bariyerinin güçlenmesine yardımcı olan** ‘Hydramatic Işıltılı Ruj’ SPF20, ‘Hydramatic Mat Ruj’ SPF10 içeriyor.

*Hydramatic Mat Ruj için 100 katılımcıyla, Hydramatic Işıltılı Ruj için 128 katılımcıyla yapılan Tüketici Araştırmasına dayanmaktadır.

**22 katılımcıyla yapılan Klinik Etkinlik Çalışmasına dayanmaktadır.

Hydramatic Mat Ruj Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 164,99 TL

Hydramatic Işıltılı Ruj Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 199,99 TL.

Kırmızı Hydramatic Matte & Shine Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 399,99 TL.

Pembe Hydramatic Matte & Shine Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 399,99 TL.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.