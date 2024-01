Avon’dan enerjik ve ışıl ışıl görünen bir cilt için ideal bakım rutini

Günlük cilt bakım rutinimizin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Anew Ailesi büyümeye devam ediyor. Anew Ailesi’ne yeni eklenen Anew Canlandırıcı ve Koyu Halka Görünümünü Hafifleten Göz Çevresi Kremi ile ilk kullanımdan itibaren göz çevreniz iyi bir gece uykusu uyumuş kadar tazelenmiş ve ışıltılı bir görünüme kavuşacak. Her 10 kadından 9’unun onayladığı* krem, göz çevresine anında enerjik ve aydınlık görünüm** verirken zamanla gözle görülür şekilde koyu halkaların görünümünü düzgünleştirmeye de yardımcı olur. C Kompleks, Antioksidanlar ve Koyu Halka Görünümüzü Düzgünleştirme Teknolojisi ile geliştirilen yeni Anew Canlandırıcı ve Koyu Halka Görünümünü Hafifleten Göz Çevresi Kremi ile anında enerjik ve aydınlık** görünüme sahip olmanın keyfini çıkarmaya hazır olun.

Avon Türkiye, Kıta Avrupası, Ortadoğu ve Afrika Regülasyon Direktörü Nilgün Dayıoğlugil, ürünle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Vücudumuzun tazelenmesine, direncinin artmasına yardımcı olan C vitamininin, cilt üzerine uygulandığında da pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Bilimsel çalışmalar; C Vitamininin - cilde zarar veren serbest radikalleri nötralize eden - antioksidan özelliğe sahip olduğunu ve cilt aydınlatma özellikleri sağladığını göstermektedir. Vücudumuzun direncini artırmak için nasıl C Vitaminine ihtiyaç duyuyorsak, cildimizi güçlendirmek, daha canlı ve parlak, ışıl ışıl bir görünüme kavuşması için de C Vitamini gibi güçlü bir antioksidana ihtiyaç duyarız. Hele ki kışın daha çok kapalı ortamlarda vakit geçiriyoruz. Kirli havaya daha çok maruz kalıyoruz. Bu sebeple cilt bakımımızda C Vitamini içeren ürünlere daha çok yer açmamız gerekir.”

YENİ göz çevresi Kremini Avon’un Favorilerinden Anew Vitamin C Canlandırıcı Serumu ile birlikte kullanarak, serumu tek başına kullanmaya kıyasla DAHA IŞILTILI sonuçlar elde edebilirsiniz! İlk damlasından son damlasına kadar etkili %10 SAF C VİTAMİNİ içeren, Anew Vitamin C Canlandırıcı Serum; cilde parlak, ışıltılı ve taze bir görünüm vermeye yardımcı olur. Düzenli kullanım ile cilt daha canlı görünür ve hissedilir. Üstelik Anew Vitamin C Canlandırıcı Serum’un 1 şişesi 30 PORTAKALIN C VİTAMİNİ gücüne eş değerdir. 30 portakalın C Vitamini gücü ile cildinizin ışıltılı görünümünü ortaya çıkarın

Canlı ve ışıltılı cilt görünümü için bakım rutininizi nemlendirici ile tamamlamak önemli olacaktır. Anew Vitamin C SPF50 Korumalı Nemlendirici Losyon cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, anında ışıltı verir ve SPF50 ile UVA/UVB ışınlarına karşı güçlü koruma sağlar. Beyaz iz bırakmaz. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

*124 katılımcıyla gerçekleştirilen 2 hafta kullanım sonrası Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

** 124 katılımcıyla gerçekleştirilen Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

Avon Anew Parlaklık veren ve Koyu Halka Görünümünü Düzgünleştiren Göz Çevresi Kremi Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 239,99TL

Avon Anew Vitamin C Canlandırıcı Serum Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 289,99TL

Avon Anew Vitamin C SPF50 Korumalı Nemlendirici Losyon Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 199,99TL

