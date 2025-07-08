Ata Demirer servgilisi Dilara Alemdar'ı ailesiyle tanıştırdı!

Uzun süre hayatında kimse olmayan Ata Demirer, Dilara Alemdar ile aşk yaşamaya başladı.



Komedyen, doğum gününde servgilisini ailesiyle tanıştırdı.



Ata Demirer, annesi Ayten Kaçar, kardeşi Cenk Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar ile olduğu fotoğrafı, "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaştı.

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