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Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

Aslışah Alkoçlar, dünya yıldızlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte detaylar...

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile Abu Dabi'daki Formula 1'i izledi.

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Kaan Demirağ - Aslışah Alkoçlar)

Çifte ablası Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan da eşlik etti.

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Aslışah Alkoçlar - Naomi Campbell)

Sosyetik güzel alandaki dünya yıldızlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Kaan Demirağ - Steve Harvey - Aslışah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan)

Alkoçlar, herkesle çektirdiği kareyi yayınladı.

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Kaan Demirağ - Chris Hemsworth - Aslışah Alkoçlar)

Sosyetik güzel, Jason Statham ve eşi Rosie Huntington-Whiteley, Irina Shayk, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Steve Harvey ve Naomi Campbell ile karelerini paylaştı.

 Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Aslışah Alkoçlar - Orlando Bloom)

 

Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile bir süre önce Dubai'ye yerleşmişti.

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Aslışah Alkoçlar - Irina Shayk)

Sosyetik isim ünlü isimlerle çektirdiği kareyi post yapıp, yorumlara kapattı.

 Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan - Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ)

 

Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

(Jason Statham - Rosie Huntington-Whiteley - Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ)

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