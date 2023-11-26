 Aslışah Alkoçlar, starlarla fotoğraf yarışına girdi

Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile Abu Dabi'daki Formula 1'i izledi.

(Kaan Demirağ - Aslışah Alkoçlar)

Çifte ablası Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan da eşlik etti.

(Aslışah Alkoçlar - Naomi Campbell)

Sosyetik güzel alandaki dünya yıldızlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Kaan Demirağ - Steve Harvey - Aslışah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan)

Alkoçlar, herkesle çektirdiği kareyi yayınladı.

(Kaan Demirağ - Chris Hemsworth - Aslışah Alkoçlar)

Sosyetik güzel, Jason Statham ve eşi Rosie Huntington-Whiteley, Irina Shayk, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Steve Harvey ve Naomi Campbell ile karelerini paylaştı.

(Aslışah Alkoçlar - Orlando Bloom)

Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile bir süre önce Dubai'ye yerleşmişti.

(Aslışah Alkoçlar - Irina Shayk)

Sosyetik isim ünlü isimlerle çektirdiği kareyi post yapıp, yorumlara kapattı.

(Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan - Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ)

(Jason Statham - Rosie Huntington-Whiteley - Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ)

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