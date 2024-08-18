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Aslışah Alkoçlar'ın AVM tarzı...

Ünlü isim Aslışah Alkoçlar'ın AVM tarzı... İşte detaylar...

Aslışah Alkoçlar'ın AVM tarzı...

Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından birisi olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 Aslışah Alkoçlar'ın AVM tarzı...

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, "Bir süredir Dubai’deyiz biliyorsunuz, Alara’nın doğum günü için geldik buradan oraya geçeceğiz eksikleri alıyoruz" açıklamasında bulundu. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Aslışah Alkoçlar, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti. Sosyetik güzel’in, şık ve spor AVM tarzı ise göz kamaştırdı.

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