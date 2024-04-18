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Aslıhan Karalar mezun oldu

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar mezun oldu. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar mezun oldu

Başarılı ve güzel oyuncu Aslıhan Karalar, İngiltere’deki üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki anadalda eğitimini yuksek dereceyle mezun olarak tamamladı.

 Aslıhan Karalar mezun oldu

Duzenlenen mezuniyet törenine ailesi ve yakınlarıda katıldı.

Aslıhan Karalar mezun oldu
Ana dili gibi ingilizce bilen Karalar oyunculukta dünyaya açılmayı hedefliyor.

 Aslıhan Karalar mezun oldu

Şu günlerde İngiltere’den gelen teklifler

Aslıhan Karalar mezun oldu
için iş görüşmelerini sürdürüyor.

Aslıhan Karalar mezun oldu
Her fırsatta eğitimin hayatın her alanında eldeki elması pırlantaya çevirmek için gerekli olduğuna inandığını

Aslıhan Karalar mezun oldu
söyleyen Karalar, diploma töreninde mutluluk gözyaşları döktü.

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