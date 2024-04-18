 Aslıhan Karalar mezun oldu

Başarılı ve güzel oyuncu Aslıhan Karalar, İngiltere’deki üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki anadalda eğitimini yuksek dereceyle mezun olarak tamamladı.

Duzenlenen mezuniyet törenine ailesi ve yakınlarıda katıldı.



Ana dili gibi ingilizce bilen Karalar oyunculukta dünyaya açılmayı hedefliyor.

Şu günlerde İngiltere’den gelen teklifler



için iş görüşmelerini sürdürüyor.



Her fırsatta eğitimin hayatın her alanında eldeki elması pırlantaya çevirmek için gerekli olduğuna inandığını



söyleyen Karalar, diploma töreninde mutluluk gözyaşları döktü.

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