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Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu 

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, deprem bölgesine gitti. Yıldız Çağrı Atiksoy, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin de olduğu bölgede ünlü oyuncu, bir depremzedinin nikah şahidi oldu. 

Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu 

Aslı Tandoğan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle deprem bölgesine gitti. 

Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu 
Yıldız Çağrı Atiksoy, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin de olduğu bölgede oyuncu, kolileri taşıdı. 

Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu 
Tandoğan, bir çiftin de nikah şahidi oldu. 

Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu 

Oyuncu, bir çocukla da puzzle yaptı. 

Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu 
O anları yayınlayan Tandoğan, " O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki... Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle" dedi. 

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Editör
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