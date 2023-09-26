Aslı Tandoğan'dan sürpriz proje

Cumhuriyetin ilanından bir gece önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları, mutfakta çalışanların gözünden anlatan Son Akşam Yemeği filminin çekimlerine başlandı.

Aslı Tandoğan’nın kadrosuna dahil olduğu filmde, Onur Tuna Atatürk rolü ile izleyici ile buluşacak.

Aslı Tandoğan, Son Akşam Yemeği filminde üstlendiği rol ile izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. Yapımcılığını Cinegenna Picture, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan var. Film, 27 Ekim 2023’te Türkiye ve Avrupa’da vizyona girecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.