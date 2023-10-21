Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Yakın dostlarının düzenlediği organizasyonla 40. yaşını kutlayan Sipahi, küçük bir grupla yemek yiyeceğini düşünürken karşısında 40 arkadaşını görünce çok şaşırdı.

Yeniköy'de bir mekanı kapatan arkadaşlarının sürprizi karşısında çok duygulanan Aslı Sipahi'nin özel yapım pastasını da yakın dostu Ebru Ceylan hazırladı.

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