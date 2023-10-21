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Aslı Sipahi'ye sürpriz parti

Aslı Sipahi'ye 40 yaşa sürpriz parti. İşte detaylar...

Aslı Sipahi'ye sürpriz parti

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Yakın dostlarının düzenlediği organizasyonla 40. yaşını kutlayan Sipahi, küçük bir grupla yemek yiyeceğini düşünürken karşısında 40 arkadaşını görünce çok şaşırdı.

 Aslı Sipahi'ye sürpriz parti

Yeniköy'de bir mekanı kapatan arkadaşlarının sürprizi karşısında çok duygulanan Aslı Sipahi'nin özel yapım pastasını da yakın dostu Ebru Ceylan hazırladı.

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