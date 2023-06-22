Aslı Sipahi ve Ali Hacısüleymanoğlu'ndan romantik kutlama

Bir yıl önce aile arasında yapılan bir törenle nikah masasına oturan Aslı Sipahi ve Ali Hacısüleymanoğlu, evliliklerinin birinci yılını çıktıkları Yunanistan tatilinde kutladı.

İki gün Atina’da, iki gün de Mikonos’ta kalan çift, baş başa keyifli bir tatil yaptıktan sonra İstanbul’a, işlerinin başına döndü.

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