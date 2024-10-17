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Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu. İşte detaylar...

Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Cemiyetin tanınmış simalarından Aslı Sipahi, yeni yaşını kardeşi Can Sipahi'nin düzenlediği sürpriz partiyle kutladı.

 Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Yves Saint Laurent imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Aslı Hanım, yakın dostlarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Partinin dikkat çeken anlarından biri, Aslı Sipahi’nin melek kanatları önünde verdiği poz oldu.

 Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Kardeşi Can Sipahi, bu anı “Melek ablam” diyerek paylaştı.

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