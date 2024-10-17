 Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Cemiyetin tanınmış simalarından Aslı Sipahi, yeni yaşını kardeşi Can Sipahi'nin düzenlediği sürpriz partiyle kutladı.

Yves Saint Laurent imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Aslı Hanım, yakın dostlarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Partinin dikkat çeken anlarından biri, Aslı Sipahi’nin melek kanatları önünde verdiği poz oldu.

Kardeşi Can Sipahi, bu anı “Melek ablam” diyerek paylaştı.

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