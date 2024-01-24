Aslı Enver kızı Elay ile yürüyüşe çıktı

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz tarihinde de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.



Oyuncu, çocuğuyla fotoğraflarını paylaştı.



Enver, kızıyla yürüyüşe çıktı.



Oyuncu, Instagram'dan o anları paylaştı.



Enver, "Miss" diye yazdı.

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