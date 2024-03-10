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Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı

Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı. İşte detaylar...

Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı

Aslı Enver, kızı Elay'ı ilk kez paylaştı.

Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı

Oyuncu, hem fotoğraf hem video yayınladı.

Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı
Oyuncuya kısa sürede binlerce mesaj geldi.

Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı
Enver'e binlerce beğeni de geldi.

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