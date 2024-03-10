Aslı Enver, kızı Elay'ı ilk kez paylaştı.

Oyuncu, hem fotoğraf hem video yayınladı.



Oyuncuya kısa sürede binlerce mesaj geldi.



Enver'e binlerce beğeni de geldi.

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