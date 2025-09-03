  • Video Galeri Foto Galeri
Aslı Çetiner'den Levent Kırca açıklaması... İşte detaylar...

2015 yılında hayatını kaybeden Levent Kırca'nın sevgilisi Aslı Çetiner, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Bodrum'a yerleştiğini söyleyen Çetiner, "Çok güzel ve sakin. İstanbul'un kalabalığı yordu. Şehrin içinde değilim. Bodrum'un havası güzel. Kışın daha güzel.

Sonbahar, ilkbahar ve kış, yazdan daha güzel. İstanbul'dan kopmak zor, bambaşka bir şehir. Kalabalık insanı yoruyor.

Bodrum'da sincap, köpek, kediler ve yaban domuzları ile yaşıyoruz" dedi.

Levent Kırca'yla ilgili sorulara ise Çetiner, "Sormayın, o bende kalsın" diyerek, cevap vermek istemedi.

