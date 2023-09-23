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Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir davete katıldı ve tarzıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir davete katıldı.

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti
Sinan Sicimoğlu ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti
Bekiroğlu'nun kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

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