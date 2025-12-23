 Aslı Bekiroğlu’ndan eleştirilere yanıt

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek ilk kez sahne aldığı gecede mutluluğuna gölge düşüren yorumlarla karşılaştı. Sahnedeki başarılı performansından çok, kıyafeti ve kilosu üzerinden yapılan acımasız eleştiriler ünlü oyuncuyu kızdırdı. Yapılan yorumlara sessiz kalmayan Bekiroğlu, sosyal medya hesabından sert sözlerle adeta ateş püskürdü.

“Benim için gerçekten çok önemli ve mükemmel eğlendiğim bir gündü” diyen ünlü oyuncu, kıyafeti üzerinden yapılan eleştirilere sağlık sürecine dikkat çekerek şu sözlerle yanıt verdi:

“Dünyalar tatlısı, içinde kendimi süper kahraman gibi hissettiğim ve allı pullu bir marshmellow’a benzediğim elbiseme laf eden herkesten; kolostomi torbası ve rectus abdominis kasının yokluğunda oluşan batın fıtığı ile nasıl bir elbise giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerini bekliyorum.”

