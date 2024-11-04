 Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Aslı Bekiroğlu, Cadılar Bayramı’nda unutulmaz bir dönüşümle hayranlarını şaşırttı!

Güzel oyuncu, çocukluğundan beri hayranı olduğu Usagi Tsukino’ya, namıdiğer Ay Savaşçısı’na büründü.

Üstelik bileğinde Ay Savaşçısı'nın ikonik asasının dövmesi de olan Bekiroğlu, “Çocukluğumdan beri en sevdiğim anime karakteri Ay Savaşçısı’ydı.



Genç yaşlarımda hep onun gibi hem güzel hem de güçlü olmayı hayal ederdim. Tıpkı onun gibi destansı bir aşk yaşamayı da...

Bu hayal uğruna bir sürü sarı peruk aldım!” dedi.

Ay Savaşçısı’ndan ilham alan bu etkileyici dönüşüm, Cadılar Bayramı’nın en dikkat çeken kostümlerinden biri oldu!

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