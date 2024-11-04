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Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu! İşte detaylar...

Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Aslı Bekiroğlu, Cadılar Bayramı’nda unutulmaz bir dönüşümle hayranlarını şaşırttı!

 Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Güzel oyuncu, çocukluğundan beri hayranı olduğu Usagi Tsukino’ya, namıdiğer Ay Savaşçısı’na büründü.

 Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Üstelik bileğinde Ay Savaşçısı'nın ikonik asasının dövmesi de olan Bekiroğlu, “Çocukluğumdan beri en sevdiğim anime karakteri Ay Savaşçısı’ydı.

Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!
Genç yaşlarımda hep onun gibi hem güzel hem de güçlü olmayı hayal ederdim. Tıpkı onun gibi destansı bir aşk yaşamayı da...

 Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Bu hayal uğruna bir sürü sarı peruk aldım!” dedi.

 Aslı Bekiroğlu Cadılar Bayramı'nda Ay Savaşçısı oldu!

Ay Savaşçısı’ndan ilham alan bu etkileyici dönüşüm, Cadılar Bayramı’nın en dikkat çeken kostümlerinden biri oldu!

 

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