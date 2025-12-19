 Aşkın Nur Yengi müzik ziyafeti sundu

Türk pop müziğinin güçlü ve zamansız sesi Aşkın Nur Yengi, dün akşam Günay Restaurant sahnesinde adeta rüzgâr gibi esti.

Zarafeti ve enerjisiyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, kırmızı elbisesi ve yıllara meydan okuyan sesiyle dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Her zamanki gibi ünlü isimlerin akın ettiği Günay Restaurant’ta gerçekleşen gecede Aşkın Nur Yengi, “Yazık”, “Sıramı Bekliyorum”, “Allah’ım Neydi Günahım”, “Üzgünüm” ve “Sevgiliye” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi.

Salon, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken duygu dolu anlar yaşandı.

Hem sahne performansı hem de göz kamaştıran şıklığıyla gecenin yıldızı olan Aşkın Nur Yengi, alkışlar eşliğinde sahneden inerken, konuklar da müzik ve keyif dolu bir gece geçirmenin mutluluğuyla Günay Restaurant’tan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.