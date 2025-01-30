Aşk Efza Korosu'ndan Zeki Müren'i anma konseri

Koronun Başkanı Gülçin Ateş Turan'ın özverili çalışması ve emekleri ile muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Zeki Müren'in unutulmaz eserlerin seslendirildiği gecede dileyiciler mest oldu. Korodaki birbirinden değerli seslerin eserleri okuduğu anlarda seyirciler hep bir ağızdan eşlik ettiler.

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