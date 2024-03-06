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Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı

Sanat ile gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining”in ikinci edisyonunun ilk yemeği sanatçı Güneş Terkol onuruna gerçekleşti. İlk edisyonu gibi ilgi gören Artful Dining’e iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ikinci edisyonunun ilk yemeği gerçekleşti. 

Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı

Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi'nin Küratörü Adriano Pedrosa tarafından Bienal’in Ana Sergisi’ne davet edilen Sanatçı Güneş Terkol’un kutlama yemeği için, Şef Didem Şenol sanatçının “Trendeki Düşler” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüyle konuklara eşsiz bir deneyim yaşattı.

Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı

JDE Türkiye, Brothers, İnoksan, Atelier Rebul ve Koleksiyon’un katkılarıyla gerçekleştirilen Artful Dining’in ikinci edisyonunun ilk yemeğine aralarında Banu-Hakan Çarmıklı, Öner-Tuba Kocabeyoğlu, Billur- Atilla Tacir, Türkan Özilhan ve Oğul Türkkan’ın olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. 

Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı

BUGÜNE KADAR ALTI AKŞAM YEMEĞİ YENDİ 

EMA Kolektif’in organize ettiği; Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırlanan özel menülerin sanatseverlerle buluştuğu Artful Dining kapsamında bugüne kadar 6 etkinlik düzenlendi. Erdil Yaşaroğlu, Kezban Arca Batıbeki, Murat Germen, Ekrem Yalçındağ ve Gülay Semercioğlu’nun onuruna düzenlenen Artful Dining’in ilk edisyonu, Güneş Terkol ile başlayan ikinci edisyonla devam etmeyi sürdürüyor.

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