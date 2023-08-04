Arif Selçuk, daha önce "Küçük Gelinde Cemal Ağa", "Kurtlar Vadisi Baytar", "Kimse Bilmez" dizisinde Balatlı, "Teşkilat" dizisinde Demirci İbrahim, TRT'de "Şanzelize Düğün Salonu" dizisinde Derviş gibi karakterleri başarıyla canlandırmıştı.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Mesut Çetin yer alıyor. Korku komedi türündeki bu heyecan verici film Eskişehir'de çekimlere başladı.

Arif Selçuk, başarılı oyunculuk yeteneği ve performansıyla sinema ve televizyon dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. "Karabasan" ile izleyicileri kahkahalara boğarken aynı zamanda korku dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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