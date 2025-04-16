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Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı

Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı. İşte detaylar...

Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı

Dijital platform Max için çekimlerine başlanan İlk Göktürk dizisinin başrol oyuncularından Arif Diren, sette yaşadığı sağlık sorunu ile gündeme geldi.

 Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı

Dizide genç lider İstemi Yabgu karakterine hayat veren Diren, yoğun aksiyon sahneleri sırasında iki fıtığının patladığını açıkladı.

 Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı

Max platformunun tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arif Diren, “Dizi içerisinde bolca fiziksel zorlanmanın yaşandığı sahneler var. At binme, dövüş sahneleri derken zamanla ağrılarım arttı. Doktora gittiğimde iki fıtığımın patladığını öğrendim” diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı
İKİ HAFTALIK TEDAVİ SÜRECİ
Yaşadığı sağlık sorunu sonrası ameliyat geçirdiğini belirten oyuncu, iki haftalık bir dinlenme sürecinin ardından sete geri döndüğünü söyledi. “Çekimlerin yarısını tamamladık, kalan kısmı Kayseri, Konya ve İstanbul’da devam edecek” diyerek çekim sürecinin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Arif Diren İlk Göktürk setinde sakatlandı! İki fıtığı patladı
GENÇ BİR LİDERİN HİKÂYESİ
Diren, dizide canlandırdığı İstemi Yabgu karakteri hakkında da konuştu: “İstemi Yabgu genç bir lider. Hataları, yanlışları olan ama büyüyen bir karakter. Ona yol gösteren kişi ise Alagar. Alagar’ı Murat Serezli canlandırıyor. Böylesine usta bir oyuncuyla aynı projede olmak benim için büyük mutluluk.”

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