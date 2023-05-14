Senaryosunu Vural Tumbar'ın yazdığı, "Araf 6: Ölüm" adlı korku filmi, CJ ENM dağıtımıyla 19 Mayıs 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını DFGS Film ve RN Production'ın üstlendiği film, Tarık Karakulak ve Biray Dalkıran'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bir işe imza atıyor.

"Gökhan Eryılmaz, Esenay Kılıç, Ekin İklim Çayoğlu, İrem Büğrüoğlu, Batuhan Soncul ve Şengül Kaya'nın başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken film, korku severlerin tüylerini diken diken edecek sahneleriyle unutulmaz bir deneyim sunacak.

"Araf 6: Ölüm" filminin hikayesi, yaşanmış bir olaydan esinleniyor. İzleyicileri rüyalarına kadar takip edecek olan bu film, hem gerilim dolu sahneleri hem de korku unsurlarıyla seyircileri etkisi altına alacak.

Film, Türkiye ve Amerika'da çekimleri tamamlanan bir hikayeyi anlatıyor. Baş karakter Yavuz, bir ilkokul öğretmenidir ve hayatı, sınıfına yeni gelen bir kız öğrenciyle tanıştıktan sonra kabusa dönüşür. Yavuz, yaşadığı kötü olayları küçük kızla ilişkilendirmek istemese de, her seferinde küçük kızın karşısına çıkmasının tesadüf olmadığını fark eder. Küçük kızla arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışırken, adım adım ölüme yaklaşmaktadır.

Filmin Türkiye sahneleri, deneyimli yapımcı/yönetmen Tarık Karakulak tarafından çekildi. Amerika sahneleri ise tanıdığımız başarılı yönetmen Biray Dalkıran tarafından yönetildi. Özel izinlerle çekimleri gerçekleştirilen film, Hollywood'un gözde mekanı Historical Sunset Square'de gerçekleştirildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.