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Güldüy Güldüy Show çocuk ekibinden ‘Haydi Tut Elimi’

26 Ocak’ta sinemalarda izleyici ile buluşmaya hazırlanan BKM yapımı üç jenarasyonu buluşturan “Haydi Tut Elimi” filminin oyuncu kadrosu, filmin özel gösterimi için Pazar günü Soho House İstanbul’da buluştu.

Güldüy Güldüy Show çocuk ekibinden ‘Haydi Tut Elimi’

Duygu dolu anların yaşandığı özel gösterimde, filmin çocuk oyuncuları Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay, ve usta oyuncular Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal, İzzet Öz ve Doğan Akdoğan katılırken, filmi izlemeye gelen konuklar arasında Ali Sunal, Arzu Sabancı & Güneş Sertkaya, Beste Bereket, Gül Sunal, Meltem Cumbul, Onur Buldu, Tuğrul Tülek, Tahsin Hasoğlu & ailesi ve Zerrin Tekindor’da vardı. 

Güldüy Güldüy Show çocuk ekibinden ‘Haydi Tut Elimi’

YARIYIL TATİLİNDE SİNEMALARDA

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı macera dolu, içinize umut ve sevgi aşılayacak “Haydi Tut Elimi” filminin konusu ise şöyle;

Güldüy Güldüy Show çocuk ekibinden ‘Haydi Tut Elimi’

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

Güldüy Güldüy Show çocuk ekibinden ‘Haydi Tut Elimi’

BKM yapımı ile Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda 26 Ocak’ta seyirciyle buluşacak olan “HAYDİ TUT ELİMİ”, sürpriz sonlu hikayesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak…

Güldüy Güldüy Show çocuk ekibinden ‘Haydi Tut Elimi’

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