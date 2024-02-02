Arabeskin güzel sesi Seçil Kılıç’tan Müslüm Gürses şarkısı

Müslüm Gürses'in sesiyle dinlediğimiz sözü Ali Tekintüre’ye müziği Yavuz Taner'e ait olan “Aklı yok”u yeni versiyonuyla yorumlayan Seçil Kılıç yorumuyla beğeni kazandı.



Musicom etiketiyle yayınlanan şarkısına çok inanan Seçil Kılıç, “Arabesk klasiklerinden birine yakışır bir yoruma imza attığımı düşünüyorum” dedi.

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