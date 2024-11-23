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Arabesk müziğin güçlü sesi Avrupa turnesine hazırlanıyor

Candaş Gümüş 2025'te Kıbrıs Grand Pasha Otel'de sahne alacak.

Arabesk müziğin güçlü sesi Avrupa turnesine hazırlanıyor

Candaş Gümüş, 2025 yılında Kıbrıs Girne Pasha Otel'de sahne alacak. Kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, Türkiye ve Avrupa sahnelerinde arabesk müziğin derin duygularını uluslararası bir kitleyle buluşturmaya devam ediyor. 

Candaş Gümüş’ün Avrupa turnesi Almanya'nın Frankfurt ve Köln şehirlerinden başlayacak. Bu turne, sanatçının hayranları için özel bir buluşma fırsatı sunacak. Yakında müzikseverlerle buluşturacağı bir Sezen Aksu eseri için stüdyo çalışmalarını da sürdüren sanatçı, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

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