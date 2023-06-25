Annesinin memleketinde anlamlı konser

Linet, Bursa Açıkhava Tiyatrosunda annesinin memleketi olması nedeniyle hayli anlamlı bir konsere imza attı.

Konserinin ikinci yarısında geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Leyla Özgecan'ı anarak başlayan Linet, annesinin adının geçtiği 'Leyla Bir Özgecan'dır adlı şarkıyı seslendirdi. Bursa doğumlu annesinin hemşehrileriyle buluşma mutluluğunu yaşayan Linet'e, annesinin ve kendisinin adının yazıldığı ve 'Leyla Bir Özgecan'dır' şarkısının notalarının işlendiği ipek mendil hediye edildi.

Konserin sonunda 'Bursa seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla' yeniden sahneye çıkan Linet, konserinin finalinde minik hayranı ile şarkısını seslendirerek, konserini bitirdi.

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