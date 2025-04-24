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Annesini kaybeden Tarkan'dan duygusal mesaj!

Annesini kaybeden Tarkan'dan duygusal mesaj! İşte detaylar...

Annesini kaybeden Tarkan'dan duygusal mesaj!

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

Annesini kaybeden Tarkan'dan duygusal mesaj!
Sanatçı, Instagram'dan annesinin fotoğrafını paylaşarak, duygularını dile getirdi.

 Annesini kaybeden Tarkan'dan duygusal mesaj!

Tarkan, "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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