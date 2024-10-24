  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Anne adayı Karsu’dan unutulmaz performans

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) tarafından düzenlenen SHIPROUTE-2024, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul Divan Kuruçeşme’de bir araya getirdi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik’in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, büyük ilgi gördü.

Anne adayı Karsu’dan unutulmaz performans

Hollanda’nın misafir ülke olarak yer aldığı etkinlikte, Türkiye ve dünyanın 43 ülkesinden yaklaşık 700 denizci ağırlandı. Gecenin gala yemeği bölümünde ise Hollanda’nın Türk kökenli ünlü müzisyeni Karsu, piyano eşliğinde gerçekleştirdiği canlı performansla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Anne adayı Karsu’dan unutulmaz performans

Hollanda ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karsu, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Anne adayı Karsu’dan unutulmaz performans

İki ay önce hamile olduğunu açıklayan sanatçı, sahnede bu heyecanını da dile getirerek Türkçe şarkılar seslendirdi. Müzik ziyafeti sunan Karsu’nun performansı geceye damga vurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Faris Akarsu hayatını kaybetti
  Gündem

Faris Akarsu hayatını kaybetti

Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele
  Magazin

Berna Öztürk, sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı'nda el ele

Murat Başaran'ın klibinde unutulan etiket gündem oldu
  Magazin

Murat Başaran'ın klibinde unutulan etiket gündem oldu

Sahnede kendi şarkısının sözlerini unuttu
 

Sahnede kendi şarkısının sözlerini unuttu

İnternette Yeni Moda: Ücretsiz VPN ile Gizliliğinizi Koruyun
  Hayatın İçinden

İnternette Yeni Moda: Ücretsiz VPN ile Gizliliğinizi Koruyun

Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi
  Hayatın İçinden

Avrupa'nın 'En İyi Butik Şehir Oteli' seçildi