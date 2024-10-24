Anne adayı Karsu’dan unutulmaz performans

Hollanda’nın misafir ülke olarak yer aldığı etkinlikte, Türkiye ve dünyanın 43 ülkesinden yaklaşık 700 denizci ağırlandı. Gecenin gala yemeği bölümünde ise Hollanda’nın Türk kökenli ünlü müzisyeni Karsu, piyano eşliğinde gerçekleştirdiği canlı performansla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Hollanda ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karsu, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı.

İki ay önce hamile olduğunu açıklayan sanatçı, sahnede bu heyecanını da dile getirerek Türkçe şarkılar seslendirdi. Müzik ziyafeti sunan Karsu’nun performansı geceye damga vurdu.

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