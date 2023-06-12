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Anadolu Ateşi’nin kıvılcımlarından yıl sonu dans şöleni

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 4-16 yaş grubu çocuktan oluşan Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ın yılsonu gösterisi, geçtiğimiz gün Trump Sahne’de gerçekleşti.

Anadolu Ateşi’nin kıvılcımlarından yıl sonu dans şöleni

Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubunun Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde vals dansı gösterisi ise izleyenleri hayran bıraktı.  Gösteri sonunda Mustafa Erdoğan sahneye çıkıp küçük dansçılarla birlikte izleyenleri selamladı. 

Anadolu Ateşi’nin kıvılcımlarından yıl sonu dans şöleni

Gösteride çocuklar, Anadolu Ateşi’nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra akrobasi ve jimnastik bölümlerle birlikte sergiledikleri performanslarıyla ayakta alkışlandılar.

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