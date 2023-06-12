Anadolu Ateşi’nin kıvılcımlarından yıl sonu dans şöleni

Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubunun Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde vals dansı gösterisi ise izleyenleri hayran bıraktı. Gösteri sonunda Mustafa Erdoğan sahneye çıkıp küçük dansçılarla birlikte izleyenleri selamladı.

Gösteride çocuklar, Anadolu Ateşi’nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra akrobasi ve jimnastik bölümlerle birlikte sergiledikleri performanslarıyla ayakta alkışlandılar.

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