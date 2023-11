Amerikan Türk Cemiyeti’nden New York’ta unutulmayacak Yüzüncü Yıl kutlaması Suzan Sabancı ve Linda Wachner’in eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını The Plaza Hotel New York’ta düzenlediği galayla kutladı.