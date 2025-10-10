Amerikan basını Demet Özdemir’i konuşuyor!

  • Video Galeri Foto Galeri
Yunanistan’da uzun yıllar dedektiflik yaptıktan sonra Türkiye’de edebiyat dünyasına adım atan Zaya Blaze, ilk romanı Elian ile yalnızca Türkiye’de değil, Amerika’da da büyük ses getirdi. New York Weekly, The Chicago Journal ve US Insider gibi Amerika’nın önde gelen haber portalları, hem kitabın yayımlanışını hem de yazarın sıra dışı yaşam öyküsünü sayfalarına taşıdı.

ZAYA BLAZE'İN FİLM HAYALİNİN YILDIZI O OLDU!
Amerikan basınında geniş yer bulan haberlerde, Blaze’in romanını “insanın kendine dönüşünü anlatan güçlü bir hikâye” olarak tanımladığına dikkat çekilirken, yazarın Elian’ın beyaz perdeye uyarlanması konusundaki sözleri de manşetlere taşındı. Özellikle Blaze’in, filmde başrolde Demet Özdemir’i görmek istediğini belirtmesi, hem Türkiye’de hem Yunanistan’da olduğu kadar Amerika’da da büyük ilgi gördü.

“Zihnimde sanki filmini çoktan çektim. Başrolde Demet Özdemir’i görmek isterim,” diyen Zaya Blaze, Özdemir için “Yalnızca bir oyuncu değil, enerjisiyle hikâyenin duygusunu perdeye taşıyabilecek özel bir kadın” ifadelerini kullandı.

