 Alya’dan yılbaşına özel yapımı bir ay süren elbise

Alya yılbaşına Çubuklu Vadi Evleri’nde 400 kişilik özel bir event ile girdi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Alya, eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Bu gece için Ahmad Shikh Rajab imzalı yapımı bir ay süren özel bir elbise giyen Alya, şarkılarının yanı sıra şıklığı ile de göz kamaştırdı.

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