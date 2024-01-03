  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Alya’dan yılbaşına özel yapımı bir ay süren elbise

Alya’dan yılbaşına özel yapımı bir ay süren elbise... İşte detaylar...

Alya’dan yılbaşına özel yapımı bir ay süren elbise

Alya yılbaşına Çubuklu Vadi Evleri’nde 400 kişilik özel bir event ile girdi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Alya, eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Alya’dan yılbaşına özel yapımı bir ay süren elbise
Bu gece için Ahmad Shikh Rajab imzalı yapımı bir ay süren özel bir elbise giyen Alya, şarkılarının yanı sıra şıklığı ile de göz kamaştırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Teoman'dan spor açıklaması
  Magazin

Teoman'dan spor açıklaması

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin bebeği göründü
  Magazin

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin bebeği göründü

Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu
  Cemiyet

Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı
  Magazin

Dört yıl önce boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki barıştı

Emre Karayel'in acı haberi
  Gündem

Emre Karayel'in acı haberi

Şevval Sam, Riyad'daki Süper Kupa Finali'nde Atatürk'ün fotoğrafına izin verilmemesi hakkında konuştu
  Magazin

Şevval Sam, Riyad'daki Süper Kupa Finali'nde Atatürk'ün fotoğrafına izin verilmemesi hakkında konuştu