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Altın Kelebek’te göz kamaştırdılar

Genç yıldızlar Jasmine Berkiş ve Duru Yılmaz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklıkları ve zarafetleriyle geceye damga vurdu.

Altın Kelebek’te göz kamaştırdılar

Jasmine, Osmanlı ruhunun modern dokunuşlarıyla birleştirici büyüleyici elbisesiyle adeta tarihi bir masaldan çıkmış gibi görünüyor.

Altın Kelebek’te göz kamaştırdılar

Duru Yılmaz ise cesur ve iddialı göğüs ve göbek detaylarıyla dikkat çeken elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İkili, güzellikleriyle kırmızı halının yıldızı haline geldi.

Altın Kelebek’te göz kamaştırdılar

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