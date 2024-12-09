Altın Kelebek’te göz kamaştırdılar

Jasmine, Osmanlı ruhunun modern dokunuşlarıyla birleştirici büyüleyici elbisesiyle adeta tarihi bir masaldan çıkmış gibi görünüyor.

Duru Yılmaz ise cesur ve iddialı göğüs ve göbek detaylarıyla dikkat çeken elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İkili, güzellikleriyle kırmızı halının yıldızı haline geldi.

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