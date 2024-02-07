 Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi

Alişan ve Buse Varol'ın kızı Eliz, üçüncü yaşıan girdi. Çift, kızları için doğum günü düzenledi.



Alişan, Buse Varol, kızları Eliz ve oğlu Burak ile poz verdi.

Etkinliğe Alişan'ın ailesi de katıldı. Alişan, "3 yaşına bastı benim kızım. Sağlıkla, huzurla nice yaşların olsun canım kızım. Seni hepimiz çok seviyoruz ve Allah ömür verdikçe yanında olacağız. Sen bizim minik prensesimizsin canım Eliz’im. Güzel yazılar yazsın sana Allah’ım İnşallah... İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun Eliz’im" dedi.

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