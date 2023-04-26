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Alina Boz'un şaşırtan uğurları

Alina Boz, marka yüzü olduğu PUMA için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, uğurlarını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Alina Boz'un şaşırtan uğurları

Ünlü oyuncu Alina Boz, global spor markası PUMA ile iş birliği yaparak markanın Lucky Charms adındaki yeni ayakkabı koleksiyonu için bir araya geldi.

Alina Boz'un şaşırtan uğurları


"#Manifest: Şans Ayağıma Gelsin" diyen Alina Boz, sembollerin enerjisine olan inancını ayakkabılarında yer alan simgelerle gösteriyor.

 Alina Boz'un şaşırtan uğurları

Konuyla ilgili Alina Boz, "Sembollerin enerjisine inanan biriyim. Üzerimde taşıdığım minik uğurlar, ritüeller ve manifestler bana her zaman kendimi iyi hissettiriyor" dedi.

Alina Boz'un şaşırtan uğurları
Sözlerine devam eden Boz, "Giyim tarzımın da bu pozitif ruh halini yansıtması çok önemli. PUMA'nın Lucky Charms koleksiyonuna da bu yüzden bayıldım. Tasarımları ve üzerlerindeki minik detaylar tam olarak bu enerjiyi yansıtıyor. PUMA ile böyle pozitif ve eğlenceli bir iş için bir araya gelmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Alina Boz'un şaşırtan uğurları

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