 Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti

"Paramparça", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Maraşlı" gibi pek çok proje ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.



Güzel oyuncu, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.



Hatta ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiası ortaya atılmış, tarih olarak 2027 gösterilmişti. İlginç evlilik tarihi uzun süre konuşulmuştu.



4 YILIN ARDINDAN GELEN AYRILIK

Uzun süredir aşk yaşayan ünlü çiftten üzen haber geldi. Gazetemagazin'in haberine göre; 4 yıldır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı. Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık sebeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Taraflardan da henüz bir açıklama gelmedi.



Alina Boz bu ayrılığın ardından arkadaşlarıyla kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile gitmişti. Bu durumu fırsat bilen ve geçtiğimiz aylarda Instagram'dan Boz'u takip eden ve yorumlar yağdıran Umut Evirgen ortaya çıktı. (Takvim)

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