  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti

Oyuncu Alina Boz, 4 yıldır kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Uzun süreli birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen ünlü çiftten düğün haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. Alina Boz ile Mithat Can Özer'in, 4 yıllık birlikteliklerine nokta koyduğu iddia edildi. Umut Evirgen ayrılık haberi sonrası harekete geçti. İşte detaylar...

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti

"Paramparça", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Maraşlı" gibi pek çok proje ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti
Güzel oyuncu, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti
Hatta ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiası ortaya atılmış, tarih olarak 2027 gösterilmişti. İlginç evlilik tarihi uzun süre konuşulmuştu.

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti
4 YILIN ARDINDAN GELEN AYRILIK
Uzun süredir aşk yaşayan ünlü çiftten üzen haber geldi. Gazetemagazin'in haberine göre; 4 yıldır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı. Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık sebeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Taraflardan da henüz bir açıklama gelmedi.

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti
Alina Boz bu ayrılığın ardından arkadaşlarıyla kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile gitmişti. Bu durumu fırsat bilen ve geçtiğimiz aylarda Instagram'dan Boz'u takip eden ve yorumlar yağdıran Umut Evirgen ortaya çıktı. (Takvim)

 Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı
  Magazin

Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı

Alina Boz'un şaşırtan uğurları
  Magazin

Alina Boz'un şaşırtan uğurları

Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda!  
  Magazin

Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda!  

Beren Gökyıldız'ı kilosu için eleştiren İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama
  Magazin

Beren Gökyıldız'ı kilosu için eleştiren İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif
  Magazin

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Linet annesi için şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı