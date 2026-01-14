  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar. İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

Ekranların bol ödüllü magazin programı 50 Fifty, bu hafta kapılarını Aleyna Kalaycıoğlu ile açıyor. Sunuculuğunu Zeynep Bozkaya’nın, yapımcılığını Suat Yanç’ın üstlendiği program, yine dopdolu içeriği ve özel konuklarıyla magazin gündemini belirlemeye hazırlanıyor.

 Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

Survivor sonrasındaki müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve son şarkısı Gidesim Var ile listelerde dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, stüdyonun bu haftaki en renkli konuklarından biri. 10 parmağında 10 marifet olan güzel sanatçı, hem yeni projelerini hem de merak edilenlerini Zeynep Bozkaya’ya anlatıyor. Ayrıca müzik dünyasının nabzını tutan Müzikonair CEO’su Özcan Beylan da sektöre dair çarpıcı yorumlarıyla stüdyoda olacak.

 Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

DÜNYADAN VE TÜRKİYEDEN MAGAZİN RÜZGARI
Programda sadece stüdyo konukları değil, haftanın en önemli olayları da masaya yatırılıyor:

- Altın Küre Heyecanı: Oscar'ın habercisi olan 83. Altın Küre Ödülleri’nden çok özel anlar ve kırmızı halıdaki şıklık yarışı.

- Müzik Dünyası: Deha Bilimlier’in coşkulu sahne performansı ve Sinan Akçıl’ın genç yetenek Serkan Can’a verdiği büyük destek.

- Gündem Yaratanlar: Melek Mosso’nun çok konuşulacak açıklamaları ve ünlülerin bir araya geldiği renkli kutlamalar.

- Haftanın Özeti : Son bir haftanın öne çıkan film galaları ve en yeni klipler.

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

YAYIN AKIŞI VE BİLGİLER
50 Fifty, birbirinden özel dosyaları ve Aleyna Kalaycıoğlu konukluğuyla 15 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Dream Türk TV ekranlarında

Yayın Günü Saat Kanal
Yeni Bölüm Perşembe 20.00 Dream Türk TV
Tekrar Cumartesi 16.00 Dream Türk TV
Tekrar Pazar 13.00 Dream Türk TV

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 114
    BEĞENDİM
  • 111
    ALKIŞ
  • 101
    SEVDİM
  • 103
    GÜLDÜM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
  Gündem

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta
  Kültür - Sanat

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi
  Magazin

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması
  Magazin

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması

Murat Evgin’e Vince Gilligan’dan övgü dolu sözler
  Magazin

Murat Evgin’e Vince Gilligan’dan övgü dolu sözler