 Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

Ekranların bol ödüllü magazin programı 50 Fifty, bu hafta kapılarını Aleyna Kalaycıoğlu ile açıyor. Sunuculuğunu Zeynep Bozkaya’nın, yapımcılığını Suat Yanç’ın üstlendiği program, yine dopdolu içeriği ve özel konuklarıyla magazin gündemini belirlemeye hazırlanıyor.

Survivor sonrasındaki müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve son şarkısı Gidesim Var ile listelerde dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, stüdyonun bu haftaki en renkli konuklarından biri. 10 parmağında 10 marifet olan güzel sanatçı, hem yeni projelerini hem de merak edilenlerini Zeynep Bozkaya’ya anlatıyor. Ayrıca müzik dünyasının nabzını tutan Müzikonair CEO’su Özcan Beylan da sektöre dair çarpıcı yorumlarıyla stüdyoda olacak.

DÜNYADAN VE TÜRKİYEDEN MAGAZİN RÜZGARI

Programda sadece stüdyo konukları değil, haftanın en önemli olayları da masaya yatırılıyor:

- Altın Küre Heyecanı: Oscar'ın habercisi olan 83. Altın Küre Ödülleri’nden çok özel anlar ve kırmızı halıdaki şıklık yarışı.

- Müzik Dünyası: Deha Bilimlier’in coşkulu sahne performansı ve Sinan Akçıl’ın genç yetenek Serkan Can’a verdiği büyük destek.

- Gündem Yaratanlar: Melek Mosso’nun çok konuşulacak açıklamaları ve ünlülerin bir araya geldiği renkli kutlamalar.

- Haftanın Özeti : Son bir haftanın öne çıkan film galaları ve en yeni klipler.

YAYIN AKIŞI VE BİLGİLER

50 Fifty, birbirinden özel dosyaları ve Aleyna Kalaycıoğlu konukluğuyla 15 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Dream Türk TV ekranlarında

Yayın Günü Saat Kanal

Yeni Bölüm Perşembe 20.00 Dream Türk TV

Tekrar Cumartesi 16.00 Dream Türk TV

Tekrar Pazar 13.00 Dream Türk TV

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.