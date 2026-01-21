  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Bursa Inferno’da sahne aldı.

 Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Son şarkısı Gidesim Var ile büyük beğeni alan Kalaycıoğlu, seyirciyle birlikte enerji dolu bir konsere imza attı.

 Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Konser alanındakilerin yoğun isteği üzerine Gidesim Var şarkısını 3 kez seslendiren Kalaycıoğlu, “Yaza yine bomba şarkılarla geliyorum” diyerek yeni şarkıların yolda olduğunu müjdeledi.

 Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Genç şarkıcının konserinde kadın izleyicilerin yoğunlukta olması dikkat çekti.

 Aleyna Kalaycıoğlu kadınlara seslendi

Aleyna Kalaycıoğlu, kadın hayranlarına seslenerek “Kendi değerinizi bilin. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki inanın ve inandığınız ne varsa peşinden gidin, asla vazgeçmeyin” diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 577
    GÜLDÜM
  • 547
    BEĞENDİM
  • 537
    ALKIŞ
  • 512
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz
  Magazin

Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz

Haldun Dormen hayatını kaybetti
  Gündem

Haldun Dormen hayatını kaybetti

Çağlar Ertuğrul'dan Riyad'daki ödül törenine giden ünlü isimler hakkında açıklama!
  Magazin

Çağlar Ertuğrul'dan Riyad'daki ödül törenine giden ünlü isimler hakkında açıklama!

İlayda Alişan'ın AVM tarzı
  Magazin

İlayda Alişan'ın AVM tarzı

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikizleri Maya ve Toprak 14'üncü yaşına girdi
  Magazin

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikizleri Maya ve Toprak 14'üncü yaşına girdi

Hasan Can Kaya açıkladı! Jude Law hangi Türk yönetmene hayran?
  Magazin

Hasan Can Kaya açıkladı! Jude Law hangi Türk yönetmene hayran?