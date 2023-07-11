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Alara Eriç Sırp Cariye Nergis rolünde

Genç oyuncu Alara Eriç, TRT dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü” adlı dizide Sırp Cariye Nergis rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Alara Eriç Sırp Cariye Nergis rolünde

İlk defa dönem dizisinde rol aldığını söyleyen genç oyuncu, daha önce oynadığı rollerden çok farklı bir deneyim olduğunu şu sözlerle açıklıyor; “Canlandırdığım Nergis Kalfa’nın bütün sahnelerini Osmanlı Devleti’nin yaşam tarzını yansıtan bir platoda çektik Sete girdiğim an normal dünyamdan kopup, Nergis karakterinin kişiliğine girmekten öte adeta zamanda yolculuk yapıp o dönemde yaşadım. Makyajımızdan kıyafetimize, dekorumuzdan aksesuarlarımıza kadar her detaya bu kadar özen gösterilen bir projede yer aldığım için çok mutluyum”

 

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