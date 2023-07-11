Alara Eriç Sırp Cariye Nergis rolünde

İlk defa dönem dizisinde rol aldığını söyleyen genç oyuncu, daha önce oynadığı rollerden çok farklı bir deneyim olduğunu şu sözlerle açıklıyor; “Canlandırdığım Nergis Kalfa’nın bütün sahnelerini Osmanlı Devleti’nin yaşam tarzını yansıtan bir platoda çektik Sete girdiğim an normal dünyamdan kopup, Nergis karakterinin kişiliğine girmekten öte adeta zamanda yolculuk yapıp o dönemde yaşadım. Makyajımızdan kıyafetimize, dekorumuzdan aksesuarlarımıza kadar her detaya bu kadar özen gösterilen bir projede yer aldığım için çok mutluyum”
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