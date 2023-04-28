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Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'tan 'Nasıl Edelim'

Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş yeni şarkıları "Nasıl Edelim?" ile dikkatleri üzerlerine çekiyor. Şarkının sözleri, Alaaddin Ergün'e aitken, aranjesi ise Berk Kırtiş tarafından yapıldı. Video klibinin yönetmen koltuğunda ise Ertan Şengül oturuyor.

Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'tan 'Nasıl Edelim'

"Nasıl Edelim?" şarkısında, kendinden kaçan birinin iç dünyasındaki karmaşık duyguların anlatıldığı sözler yer alıyor. Şarkının melodisi ve sözleri, dinleyicilere umutlu bir yaklaşım sunuyor.

Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'tan 'Nasıl Edelim'

Şarkının başarısının altında, genç müzisyenlerin yetenekleri ve hayat tecrübelerinden beslenen şarkı sözleri yatıyor. Dinleyiciler, "Nasıl Edelim?" şarkısının kendilerine dokunan sözleri ve etkileyici müziğiyle kulaklarını çınlatıyor.

Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'ın "Nasıl Edelim?" adlı şarkısı, video klibiyle Mahzen Fabrick Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

 

 

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