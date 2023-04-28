Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'tan 'Nasıl Edelim'

"Nasıl Edelim?" şarkısında, kendinden kaçan birinin iç dünyasındaki karmaşık duyguların anlatıldığı sözler yer alıyor. Şarkının melodisi ve sözleri, dinleyicilere umutlu bir yaklaşım sunuyor.

Şarkının başarısının altında, genç müzisyenlerin yetenekleri ve hayat tecrübelerinden beslenen şarkı sözleri yatıyor. Dinleyiciler, "Nasıl Edelim?" şarkısının kendilerine dokunan sözleri ve etkileyici müziğiyle kulaklarını çınlatıyor.

Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'ın "Nasıl Edelim?" adlı şarkısı, video klibiyle Mahzen Fabrick Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

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