Akne haritası ile sivilcelerinizin sebebini öğrenin

Yüz Haritalaması Nedir?

Dr. Babür Süer, antik Çin ve Hint tıbbından günümüze kadar gelen bu yöntemin, aknenin vücudun diğer sistemleri ve sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor. Dr. Süer, "Bu teoriyi destekleyecek çok az bilimsel kanıt olsa da bazı araştırmalar, belirli faktörlerin yüzün belirli bölgelerindeki akneyle ilişkili olabileceğini öne sürmektedir" dedi.

"Sivilcenin çıkış yeri, nedeni hakkında bir fikir verir mi?"

Bu sorumuza Dr. Süer şu yanıtı veriyor: "Her ne kadar yüz haritalaması kesin bir sonuç vermese de, bazı genel eğilimlerden bahsedebiliriz. Örneğin, saç çizgisi ve şakaklardaki sivilceler genellikle yağlı saç ürünleri veya kozmetiklerden kaynaklanır. T bölgesindeki sivilceler ise aşırı yağ üretimiyle ilişkilendirilir. Yanaklarda çıkan sivilceler ise, sık sık yüzümüze dokunma alışkanlığı veya kirli telefon ekranlarından kaynaklanabilir. Çene hattındaki sivilceler ise hormonal değişiklikler ve stresle bağlantılıdır."

Saç Çizgisi ve Şakaklar:

Dr. Süer, "Saç çizgisindeki veya şakaklardaki akne, yağlı saç ürünleri veya kozmetiklerin kullanımından kaynaklanabilir. Bu bölgedeki sivilceleri tedavi etmek için yağsız ve komedojenik olmayan saç ürünleri kullanmanız tavsiye edilir," diye belirtti.

T Bölgesi:

T bölgesindeki aknenin aşırı yağ üretiminden kaynaklanabileceğini ifade eden Dr. Süer, salisilik asit ve benzoil peroksit içeren ürünlerin bu tür sivilceleri tedavi etmek için etkili olduğunu söylüyor.

Yanaklardaki Akne:

Yanaklarda çıkan sivilcelerin sık sık yüze dokunmaktan veya telefon ekranlarının cilde temas etmesinden kaynaklanabileceğini belirten Dr. Süer, ayrıca yastık kılıflarının temiz olmamasının da bu bölgede sivilce oluşumuna neden olabileceğini ekliyor. Bu bölgedeki sivilceleri tedavi etmek için alfa hidroksi asitler veya beta hidroksi asitler içeren ürünlerin kullanılmasını öneriyor.

Çene Hattı:

Çene hattı boyunca oluşan aknelerin hormonal değişiklikler ve stres ile ilişkilendirildiğini belirten Dr. Süer, özellikle ergenlik döneminde ve adet döngüsü sırasında bu bölgelerde sivilce çıkmasının yaygın olduğunu ifade ediyor. Dr. Babür Süer, akne sorununu çözmek için şu yöntemleri öneriyor:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimi, akneyle mücadelede önemli rol oynuyor.

Cilt Bakımı: Günde iki kez nazik bir temizleyici ile yüz yıkamak, non-komedojenik ürünler kullanmak ve düzenli nemlendirme yapmak, cilt sağlığını koruyor.

Topikal Tedaviler: Salisilik asit, benzoil peroksit, alfa hidroksi asitler ve beta hidroksi asitler içeren ürünler, akne tedavisinde sıklıkla kullanılan topikal ürünler arasında yer alıyor.

Son olarak, Dr. Babür Süer, bu önlemler etkili olmazsa ve uzun süreli veya şiddetli akne varsa, kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak için için mutlaka bir dermatologa danışılması gerektiğini vurguladı.

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