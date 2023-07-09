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Ajda Pekkan yıktı geçti!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Süperstar Ajda Pekkan yoğun istek üzerine üçüncü kez dinleyicisiyle buluştu. Ara vermeden 2,5 saat boyunca sahnede kalan Pekkan, bitmeyen enerjisi ve muhteşem performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Ajda Pekkan yıktı geçti!

‘Spente Le Stelle’ şarkısıyla hayranlarına “Merhaba” diyen Pekkan, alkış yağmuruna tutuldu. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Süperstar, Kuruçeşme Sahnesi’nde yine büyüledi. Sahneye çıkış yaparken giydiği beyaz pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkaran Pekkan, ünlü modacı Burcu Sedef imzalı transparan ve taşlardan oluşan kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Ajda Pekkan yıktı geçti!

Tüm ekibinin de beyaza büründüğü şık ve zarif konsept müzikseverlerden tam not aldı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde, sevenleriyle aynı atmosferi paylaşan Pekkan, “Benim için sevgili olan sizlersiniz. Kuruçeşme’de bir kez daha birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Bu gece nostalji dediğimiz, eskide kalan güzel ve romantik parçalarımı da sizlere söylemek istiyorum.” sözleriyle seslendi.

Ajda Pekkan yıktı geçti!

Geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Pekkan, renkli repertuarıyla mest etti. 'Bir Günah Gibi’yle geçmişe götürdü, 'Aynen Öyle’yle herkesi coşturdu. Müzik şölenine ‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’, ‘Palavra’ gibi en sevilen hit parçalarıyla devam eden Ajda Pekkan, unutulmaz bir geceye daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde imza attı. ‘Süperstar’ unvanını yıllardır hakkıyla taşıyan ünlü sanatçı, muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnede, müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.

Ajda Pekkan yıktı geçti!

‘SU GİBİ’ PARÇASIYLA ÖZKAN UĞUR’U ANDI

Ajda Pekkan, hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur’u sahnede andı. Üzüntüsünü “Dünyalar tatlısı sevgili Özkan Uğur’la yol arkadaşlığımız vardı. Birlikte ağladık, güldük, şarkılar söyledik. Bu akşamki şarkılarımı Özkan Uğur için söyleyeceğim.” sözleriyle dile getiren Pekkan, ‘Su Gibi’ parçasını merhum sanatçıya ithafen seslendirdi.

Ajda Pekkan yıktı geçti!

ALKIŞLAR KESİLMEDİ

Unutulmaz gecenin sonunda Ajda Pekkan hayranları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye geri dönen Pekkan’ı tüm müzikseverler ayakta karşıladı. Herkesin dans ettiği dört şarkılık bis sonunda müzikseverlere teşekkür ederek sahneden ayrılan Süperstar, sevenlerine muhteşem bir gece daha yaşattı.

 

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